Россияне стали выбирать неожиданное направление для турпоездок Mash: спрос на туры в Северную Корею у россиян вырос на 150% за год

Спрос на туры в Северную Корею среди россиян вырос в 2,5 раза за год, сообщает Telegram-канал Mash. За первые шесть месяцев 2025 года страну посетили уже две тысячи туристов, тогда как за весь 2024-й их было 1,6 тысячи.

По словам путешественников, местные гиды стремятся создать максимально комфортные условия для гостей. «Сделать все возможное, чтобы гостям было лучше, чем дома» — одно из ключевых правил принимающей стороны. Такой подход способствует тому, что многие туристы возвращаются в КНДР повторно. Эксперты отмечают, что сарафанное радио и положительные отзывы усиливают интерес к этому направлению.

По данным канала, одним из главных факторов привлекательности остается возможность побывать в «закрытой» стране и ощутить ее уникальную атмосферу. В 2025 году появился новый недельный тур на курорт «Вонсан-Кальма» с пятикилометровым пляжем и отелями стоимостью от 144 тысяч рублей с человека. Как пишут авторы, уже продано более 60 путевок: 15 туристов отправились в июле, еще 50 забронировали поездки на август, а набор продолжается.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил NEWS.ru, что в этом году Таиланд примет около 3 млн туристов из России, что на 20% больше, чем в прошлом. По его словам, основная часть путешественников выбирает Пхукет, тогда как остальные направляются в Бангкок, Паттайю и на Самуй.

До этого стало известно, что напряженность на границе между Камбоджей и Таиландом перешла в открытые боестолкновения. Причиной эскалации стали инциденты, связанные с минными полями на спорных приграничных территориях.