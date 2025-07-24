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24 июля 2025 в 12:27

Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде

Вице-президент АТА Мкртчян: около трех млн туристов из России выбирают Таиланд

Пляж Клонг Прао на острове Ко Чанг, Таиланд Пляж Клонг Прао на острове Ко Чанг, Таиланд Фото: Nathalie Jamois/Global Look Press

В этом году Таиланд примет около трех млн туристов из России, что на 20% больше, чем в прошлом, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, основная часть путешественников выбирает Пхукет, тогда как остальные направляются в Бангкок, Паттайю и на Самуй.

В этом году Таиланд получит примерно на 20% больше туристов из РФ, чем в прошлом году. То есть мы преодолеем цифру в три млн человек. Понятно, что большая часть, примерно 60% едет на Пхукет и дальше. 40% едет по всему остальному Таиланду. Это Бангкок, Паттайя, Самуй, — пояснил Мкртчян.

При этом он отметил, что лишь незначительное число россиян выбирает туры в Камбоджу из Таиланда. По его словам, это связано с ограничениями на безвизовое сухопутное передвижение между странами, из-за чего почти все туристы предпочитают перелеты

Если мы говорим о границе Камбоджи и Таиланда, то туры из Таиланда в Камбоджу покупает менее половины процента россиян. То есть, если мы берем за основу три млн человек, умножьте на половину процента. Это и будет то количество россиян, которое едет сейчас. Почти все перелетают в Таиланд на самолете, потому что Таиланд и Камбоджа ограничили безвизовое сухопутное передвижение. Раньше можно было спокойно переезжать туристу российскому на автомобиле из Таиланда в Камбоджу, — резюмировал Мкртчян.

Ранее стало известно, что напряженность на границе между Камбоджей и Таиландом перешла в открытые боестолкновения. Причиной эскалации стали инциденты, связанные с минными полями на спорных приграничных территориях.

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Пхукет
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