Озвучены проекты, которые РФ может предложить США в обмен на снятие санкций Энергетик Юшков: Россия может предложить США сотрудничество по драгметаллам

Россия может предложить США сотрудничество в сфере редкоземельных металлов в обмен на снятие санкций, что особенно актуально для Вашингтона из-за зависимости от китайских поставок, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, американский лидер Дональд Трамп уже пытался найти альтернативные источники драгметаллов, включая переговоры о Гренландии и Украине, но реальных результатов это не принесло.

Что РФ может предложить США в обмен на снятие санкций? Это сотрудничество в области редкоземельных металлов, что очень интересно для США. Их пугает нынешнее состояние данного рынка, когда Китай является доминирующим поставщиком и имеет возможность отдельно давить на США. Трамп говорил о необходимости присоединения Гренландии, говорил о ресурсной сделке с Украиной, потому что в какой-то момент они ему пытались рассказывать, что у них есть редкоземельные металлы, хотя на самом деле их там нет, — пояснил Юшков.

Также он скептически оценил перспективы сотрудничества РФ и США в арктических нефтегазовых проектах. По его словам, российские месторождения в регионе имеют высокую себестоимость, поэтому коммерческие компании Соединенных Штатов вряд ли заинтересуются подобным предложением.

Говорить, что американцы, как писали сейчас в международной прессе, заинтересовались добычей российских углеводородов в Арктике, я бы не стал. Во-первых, США хотят увеличить добычу у себя, во-вторых, они не экспортеры по газу. Они хотят, наоборот, расчистить мировые рынки сбыта от российского газа, чтобы продавать свое американское топливо везде. Арктические месторождения РФ имеют высокую себестоимость, безусловно. И тут коммерческие компании могут не заинтересоваться подобными проектами. Здесь вопрос рентабельности, — резюмировал Юшков.

Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов заявил, что США и Россия могут договориться о совместных проектах в Арктике по итогам саммита на Аляске. Парламентарий подчеркнул, что этот регион может интересовать Трампа гораздо больше, чем Украина.