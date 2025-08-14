В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия Депутат Харитонов: США и Россия могут начать проект в Арктике по итогам саммита

США и Россия могут договориться о совместных проектах в Арктике по итогам саммита на Аляске, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что этот регион может гораздо больше интересовать президента США Дональда Трампа, чем Украина.

Что для Соединенных Штатов Украина? Это далеко, это непонятно где, тем более преодолевать расстояние, промышленные предприятия уже по сути самой Украине не принадлежат. Экономика в полном развале. Поэтому я думаю, что Трамп прекрасно понимает и думает о будущем. А мы своего не отдадим и не уступим, все только взаимовыгодно, — пояснил Харитонов.

Депутат выразил уверенность, что разговор о совместных проектах в Арктике точно будет идти в рамках саммита. Парламентарий обратил внимание, что разговор должен быть объемный и обстоятельный.

Безусловно, я убежден, что разговор будет об этом. Поэтому будем надеяться, что разговор будет большой, объемный, длинный. И один из таких притягательных моментов в том, что Арктика не освоена полностью, там работы хватит всем не в ущерб своей территории, — добавил Харитонов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.