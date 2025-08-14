Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:24

В ГД ответили, что обсудят Россия и США на Аляске после украинского вопроса

Депутат Чепа: Россия и США на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.

Я думаю, что [Путин и Трамп во время встречи на Аляске] могут обсудить вопрос Северного морского пути, а также вопросы санкций, экономические вопросы, вопросы безопасности и взаимного сотрудничества. Все будет зависеть от того, как будут идти переговоры по главному вопросу, и уже в зависимости от этого решится, будут ли затронуты и другие темы. Украина — это центральный вопрос. Все зависит от того, как и сколько времени будут проходить переговоры и в каком направлении они будут развиваться, — пояснил Чепа.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что участие генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в саммите на Аляске является хорошим сигналом для российской экономики. Парламентарий выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх в ходе переговоров и США пойдут по пути снятия санкций с России.

