14 августа 2025 в 13:02

«Хороший сигнал»: депутат об участии Дмитриева в саммите США и России

Депутат Аксаков: участие Дмитриева в саммите на Аляске является хорошим сигналом

Кирилл Дмитриев

Участие генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в саммите на Аляске является хорошим сигналом для российской экономики, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх в ходе переговоров и США пойдут по пути снятия санкций с России.

В принципе лучший вариант — это уход от санкций. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх в ходе переговоров. И то, что Дмитриев летит, а он у нас за экономическую часть администрации отвечает, это хороший сигнал, — пояснил Аксаков.

Депутат отметил, что переговоры между РФ и США могут потенциально привести к снятию ограничений. По его словам, эти процессы уже давно могли бы начаться, так как не имеют того результата, на который рассчитывали американцы.

Создают проблемы, конечно, определенные для нас по внешней торговле, но в целом кардинального влияния на работу российской экономики, на взаимоотношение с миром, по крайней мере с дружественным миром, не оказывают. Поэтому просто рассчитываем на то, что санкционное давление после встречи уменьшится, — добавил парламентарий.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске кроме Дмитриева войдут глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что сам также примет участие в переговорах.

