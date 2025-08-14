Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска Лавров, Ушаков и Белоусов вошли в делегацию России на саммите в штате Аляска

Глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов вошли в состав делегации РФ на саммите на Аляске, сообщил помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, компанию им составят генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и он сам.

Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк, — сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, состав американской делегации уже известен. Однако, как подчеркнул помощник президента, будет правильнее, если его озвучит Белый дом.

Президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.