Трамп рассказал, где и когда встретится с Путиным

Трамп рассказал, где и когда встретится с Путиным Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. По его словам, это может произойти на Аляске.

Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска, — написал глава Штатов.

Ранее предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.

При этом сам Путин говорил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским коллегой. Окончательное решение, как и точная дата, тогда еще не были озвучены.

Тем временем помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. При этом он отметил тогда, что пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

До этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества. Трамп назвал встречу продуктивной и выразил надежду на скорое завершение боевых действий..

.