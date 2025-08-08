Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:03

Орбан выступил с одним предложением на фоне переговоров Путина и Трампа

Орбан потребовал от стран Евросоюза провести саммит с Россией

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Страны Евросоюза должны провести саммит с Россией после переговоров президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что неоднократно выступал с соответствующим предложением перед коллегами в ЕС.

Я продолжаю настаивать на том, чтобы <…> после российско-американского саммита обязательно состоялся российско-европейский саммит, — отметил Орбан.

Премьер отметил, что встречу должен организовать Евросоюз. По его словам, саммит с Россией необходимо устроить на нейтральной территории.

Ранее Орбан назвал переговоры между Путиным и Трампом единственным путем к завершению конфликта на Украине. По его словам, без личной встречи глав государств и заключения масштабного соглашения ничего не изменится. Истоком продолжающегося конфликта стало намерение Украины вступить в Североатлантический альянс, добавил политик.

Также премьер Венгрии подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от мирного соглашения с Россией. Политик напомнил, что украинский лидер сам предлагал мирные инициативы.

Венгрия
Евросоюз
Виктор Орбан
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.