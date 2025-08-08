Орбан выступил с одним предложением на фоне переговоров Путина и Трампа

Страны Евросоюза должны провести саммит с Россией после переговоров президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что неоднократно выступал с соответствующим предложением перед коллегами в ЕС.

Я продолжаю настаивать на том, чтобы <…> после российско-американского саммита обязательно состоялся российско-европейский саммит, — отметил Орбан.

Премьер отметил, что встречу должен организовать Евросоюз. По его словам, саммит с Россией необходимо устроить на нейтральной территории.

Ранее Орбан назвал переговоры между Путиным и Трампом единственным путем к завершению конфликта на Украине. По его словам, без личной встречи глав государств и заключения масштабного соглашения ничего не изменится. Истоком продолжающегося конфликта стало намерение Украины вступить в Североатлантический альянс, добавил политик.

Также премьер Венгрии подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от мирного соглашения с Россией. Политик напомнил, что украинский лидер сам предлагал мирные инициативы.