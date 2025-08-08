Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:50

Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа

ТАСС: Рим не станет площадкой встречи Путина и Трампа

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рим не будет площадкой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на свой источник. До этого глава российского государства и спецпредставитель главы США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по украинскому урегулированию конфликта.

Не Европа, — отметил источник.

До этого стало известно, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. При этом сам Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским коллегой. Окончательное решение, как и дата, пока неизвестны.

По данным польских журналистов, на встрече в Кремле Уиткофф озвучил Путину предложение по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. По информации СМИ, оно состоит из нескольких пунктов — речь идет о прекращении огня без подписания мирного соглашения, фактическом признании Вашингтоном территориальных приобретений РФ с отсрочкой этого вопроса на 49–99 лет и снятии с российской стороны большинства ограничений.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Рим
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость обучения в московских вузах
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.