Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа ТАСС: Рим не станет площадкой встречи Путина и Трампа

Рим не будет площадкой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на свой источник. До этого глава российского государства и спецпредставитель главы США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по украинскому урегулированию конфликта.

Не Европа, — отметил источник.

До этого стало известно, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. При этом сам Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским коллегой. Окончательное решение, как и дата, пока неизвестны.

По данным польских журналистов, на встрече в Кремле Уиткофф озвучил Путину предложение по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. По информации СМИ, оно состоит из нескольких пунктов — речь идет о прекращении огня без подписания мирного соглашения, фактическом признании Вашингтоном территориальных приобретений РФ с отсрочкой этого вопроса на 49–99 лет и снятии с российской стороны большинства ограничений.