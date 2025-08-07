Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:11

Стало известно, что Уиткофф мог передать Путину в Кремле

Onet: Уиткофф передал Путину мирный план США по Украине из шести пунктов

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

По данным польского издания Onet, на встрече в Кремле спецпосланник президента США Стив Уиткофф озвучил президенту России Владимиру Путину предложение по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. В материале сказано, что оно состоит из шести пунктов.

По информации издания, речь идет о прекращении огня без подписания мирного соглашения, фактическом признании Вашингтоном территориальных приобретений РФ с отсрочкой этого вопроса на 49–99 лет и снятии с российской стороны большинства ограничений. Также, как следует из материала издания, план включает возобновление поставок нефти и газа в Евросоюз.

Польские аналитики обратили внимание, что в плане не упомянуты гарантии о нерасширении НАТО. В статье сказано, что возможный новый мирный план якобы был согласован со странами ЕС.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Стив Уиткофф
Владимир Путин
Кремль
Украина
