07 августа 2025 в 15:06

«Ничего не имею против»: Путин о личной встрече с Зеленским

Путин не исключил встречи с Зеленским, но указал на отсутствие условий для этого

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого, передает пресс-служба Кремля.

Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко, — подчеркнул президент.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем США Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. По его словам, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

До этого западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

