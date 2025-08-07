Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:39

Ушаков отреагировал на слова Рубио насчет разговора Путина и Трампа

Ушаков согласился с Рубио о наличии тем для обсуждения Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио прав, что президенту РФ Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу есть что обсуждать, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

Рубио прав, — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

До этого западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества. Трамп назвал встречу продуктивной и выразил надежду на скорое завершение боевых действий.

