07 августа 2025 в 15:23

Путин назвал вероятное место встречи с Трампом

Путин: ОАЭ подходят для встречи с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ, передает Кремль. Окончательное решение, как и дата, пока неизвестно.

У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест, заявил Путин.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом 7 августа. В ходе переговоров Владимир Путин заметил, что ОАЭ являются дружественной для России страной. Москва, по его словам, придает большое значение отношениям с Абу-Даби.

До этого политолог Сергей Маркелов предположил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в одной из стран Ближнего Востока, в том числе Кувейте. Он также допустил, что встречу проведут в Катаре или Абу-Даби. Эксперт подчеркнул, что одной из тем предстоящих переговоров может стать вопрос воздушных ударов Украины по территории РФ.

США
Россия
Владимир Путин
политика
