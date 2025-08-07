Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:45

«Особое значение»: Путин об отношениях России с ОАЭ

Путин: ОАЭ являются дружественной для России страной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Объединенные Арабские Эмираты являются дружественной для России страной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва придает большое значение отношениям с Абу-Даби.

Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Лидера арабской страны встретил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вместе с ним присутствовали первый вице-премьер страны Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и глава думского комитета по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого стало известно, что Путин и Аль Нахайян в ходе переговоров обсудят урегулирование конфликта в секторе Газа. Главы государств выступают за дипломатическое решение проблемы, которое предполагает существование двух государств — Израиля и Палестины.

Россия
ОАЭ
Владимир Путин
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
