«Особое значение»: Путин об отношениях России с ОАЭ Путин: ОАЭ являются дружественной для России страной

Объединенные Арабские Эмираты являются дружественной для России страной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва придает большое значение отношениям с Абу-Даби.

Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Лидера арабской страны встретил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вместе с ним присутствовали первый вице-премьер страны Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и глава думского комитета по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого стало известно, что Путин и Аль Нахайян в ходе переговоров обсудят урегулирование конфликта в секторе Газа. Главы государств выступают за дипломатическое решение проблемы, которое предполагает существование двух государств — Израиля и Палестины.