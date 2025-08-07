Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:42

Президент ОАЭ прилетел в Россию

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: Mark Thomas / Parsons Media/Globalv Look Press

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, информирует ТАСС. По данным агентства, его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Встретил лидера спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вместе с ним были первый вице-премьер страны Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Путин и президент ОАЭ обсудят урегулирование конфликта в секторе Газа. Главы государств выступают за дипломатическое решение проблемы, которое предполагает существование двух государств — Израиля и Палестины. Также лидеры обменяются мнениями по международной повестке.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков тем временем раскрыл тему, которую поднимали Путин и спецпредставитель главы США Стив Уиткофф во время переговоров. На встрече 6 августа стороны обсуждали дальнейшую работу по украинскому урегулированию.

ОАЭ
аэропорты
президенты
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
