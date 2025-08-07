Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали работу по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель главы США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по украинскому урегулированию конфликта, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча была деловой и конструктивной.

Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса, — уточнил Ушаков.

Помощник президента выразил мнение, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Ушаков добавил, что снова была отмечена возможность выстраивать отношения России и США по «совершенно другому, взаимовыгодному сценарию», который существенно отличается от того, как они развивались в течение последних лет.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает прорывом переговоры Уиткоффа с Путиным. По мнению главы Белого дома, итоги визита его представителя оказались результатом работы со стороны обеих стран.

Путин и Уиткофф встретились в Москве в среду, 6 августа. Ушаков заявлял, что российская сторона передала Трампу несколько сигналов по решению украинского кризиса.