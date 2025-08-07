Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:17

Трамп неожиданно высказался о встрече Уиткоффа с Путиным

Трамп не посчитал встречу Уиткоффа с Путиным прорывом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом. Он подчеркнул, что итоги визита стали результатом долгой работы со стороны обеих стран. Трансляцию брифинга вел канал Fox News.

Я не называю это прорывом. Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время, — сказал он.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Кроме того, Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Россия
