Трамп неожиданно высказался о встрече Уиткоффа с Путиным Трамп не посчитал встречу Уиткоффа с Путиным прорывом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает переговоры своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прорывом. Он подчеркнул, что итоги визита стали результатом долгой работы со стороны обеих стран. Трансляцию брифинга вел канал Fox News.

Я не называю это прорывом. Имею в виду то, что мы работаем над этим уже долгое время, — сказал он.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Кроме того, Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются.