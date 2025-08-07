Трамп раскрыл, когда будет известен срок завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются.
Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча. И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь, — указал американский лидер.
Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Администрация Белого дома продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.
Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву приблизил стороны к разрешению украинского кризиса. Итоги этих переговоров напрямую повлияют на решение Белого дома относительно экономических ограничений в отношении России.
До этого The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Реализация этих планов требует более тщательной подготовки.