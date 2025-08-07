Трамп раскрыл, когда будет известен срок завершения конфликта на Украине

Трамп раскрыл, когда будет известен срок завершения конфликта на Украине Трамп уверен, что за несколько недель определится срок урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются.

Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча. И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь, — указал американский лидер.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Администрация Белого дома продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву приблизил стороны к разрешению украинского кризиса. Итоги этих переговоров напрямую повлияют на решение Белого дома относительно экономических ограничений в отношении России.

До этого The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Реализация этих планов требует более тщательной подготовки.