06 августа 2025 в 23:57

В США оценили вероятность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

CNN: личная встреча Трампа и Путина вряд ли пройдет на следующей неделе

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Запланированные переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, не пройдут на следующей неделе из-за организационных сложностей, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник в администрации Белого дома. Информация появилась после публикации The New York Times о намерении Трампа провести встречу в ближайшие дни.

По словам неназванного американского чиновника, организовать саммит в столь сжатые сроки будет «вероятно, сложно» из-за значительных «логистических препятствий». Кроме того, до встречи на высшем уровне нужно провести дополнительные переговоры.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как отмечает CNN, реализация этих планов требует более тщательной подготовки.

В Кремле пока не комментировали информацию о возможном переносе сроков встречи. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но подчеркивал важность тщательной подготовки таких переговоров.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
возможности
