Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:48

Ушаков раскрыл детали общения Путина и Уиткоффа

Ушаков: Москва получила от Трампа сигналы по решению ситуации на Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона во время встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передала президенту Соединенных Штатов несколько сигналов по решению украинского кризиса, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона, передает РИА Новости.

С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа,сказал он.

Ранее в Berliner Zeitung предположили, что переговоры с Уиткоффом в Москве могут пролить свет на возможные пути разрешения украинского кризиса. Журналисты заявили, что визит позволит получить первые намеки на скрытые контакты между Москвой и Киевом.

Кроме того, по мнению политолога Нората Аджамяна, визит американского спецпосланника может заложить основу для будущего переговорного процесса по Украине. Эксперт не исключил, что одной из конкретных инициатив может стать обсуждение временного прекращения авиационных операций между противоборствующими сторонами.

Юрий Ушаков
Стив Уиткофф
США
СВО
