07 августа 2025 в 11:09

Названа основная тема переговоров Путина и президента ОАЭ

Путин и президент ОАЭ обсудят палестино-израильский конфликт

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят урегулирование конфликта в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к встрече лидеров. Отмечается, что главы стран выступают за дипломатическое решение проблемы, предполагающее существование двух государств — Палестины и Израиля. Лидеры стран также обменяются мнениями по международным вопросам.

Отдельное внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, — говорится в сообщении.

В среду, 6 августа, Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Самолет со спецпредставителем американского президента приземлился в аэропорту Внуково около семи утра, где его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спустя час чиновники прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы.

В тот же день президент России Владимир Путин встретился в Кремле с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с визитом высшего дипломатического ранга. Этот визит стал историческим событием в российско-малайзийских отношениях, поскольку впервые действующий монарх азиатской страны посетил РФ.

