Путин принял Уиткоффа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает пресс-служба главы государства. Встреча проходит в Кремле.

Самолет со спецпредставителем американского президента приземлился в аэропорту Внуково 6 августа около семи утра, где его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спустя час чиновники совершили прогулку по парку «Зарядье» в центре Москвы.

Визит Уиткоффа в Москву проходит в рамках продолжающихся российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. Этот визит стал уже пятым с начала 2025 года. Последние два раза Уиткофф встречался с президентом России.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее всего, взбесится, если Уиткофф после визита в Россию вернется ни с чем. По данным американских журналистов, глава Белого дома рассчитывает, что американский дипломат добьется хоть какого-то результата.

Международные эксперты высказывали предположения, что этот визит может пролить свет на перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины. Аналитики отмечают, что, хотя переговоры способны обозначить первые шаги к возможным скрытым контактам между Москвой и Киевом, вероятность быстрого достижения мирного соглашения оценивается как крайне низкая.