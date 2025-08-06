Появилось видео со встречи Путина и султана Ибрагима в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом ибни султан Искандаром, который прибыл в Россию с визитом высшего дипломатического ранга, передает пресс-служба Кремля. Встреча прошла по всем правилам государственного протокола в Георгиевском зале, где собрались официальные представители обеих стран.

Этот визит стал историческим событием в российско-малайзийских отношениях, поскольку впервые действующий монарх Малайзии посещает Россию. Воздушное судно с верховным правителем на борту приземлилось в московском аэропорту Внуково-2 незадолго до начала переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул особую важность отношений двух государств, отметив, что Путин и султан Ибрагим обсудят широкий круг вопросов. Такой комментарий был дан в ответ на запрос журналистов о тематике предстоящих переговоров в Москве.