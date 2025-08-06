Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:50

Появилось видео со встречи Путина и султана Ибрагима в Кремле

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом ибни султан Искандаром, который прибыл в Россию с визитом высшего дипломатического ранга, передает пресс-служба Кремля. Встреча прошла по всем правилам государственного протокола в Георгиевском зале, где собрались официальные представители обеих стран.

Этот визит стал историческим событием в российско-малайзийских отношениях, поскольку впервые действующий монарх Малайзии посещает Россию. Воздушное судно с верховным правителем на борту приземлилось в московском аэропорту Внуково-2 незадолго до начала переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул особую важность отношений двух государств, отметив, что Путин и султан Ибрагим обсудят широкий круг вопросов. Такой комментарий был дан в ответ на запрос журналистов о тематике предстоящих переговоров в Москве.

Россия
Москва
Кремль
встречи
Владимир Путин
Малайзия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.