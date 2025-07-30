Песков рассказал о повестке переговоров Путина с королем Малайзии Песков: для переговоров Путина с королем Малайзии Ибрагимом будет много тем

Россия придает отношениям с Малайзией большое значение, поэтому тем для переговоров российского лидера Владимира Путина и короля Малайзии Ибрагима будет много, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о повестке встречи глав государств в Москве, сообщает ТАСС.

Действительно, такие контакты готовятся. Двусторонние отношения с Малайзией — это то, чему мы придаем большое значение, поэтому тем для переговоров будет много, – сказал Песков.

Ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичев на встрече с зампредом сената парламента Малайзии Нур Джазланом бин Мохамедом заявил, что Россия может начать поставки сжиженного природного газа в южноазиатскую страну. По его словам, также статьями российского экспорта могут стать продукты фармакологической промышленности и агропрома. Замминистра отметил значительное укрепление российско-малазийского сотрудничества и заявил, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации достигнутых недавно договоренностей.

До этого аналитик издания South China Morning Post Джозеф Сипалан предупредил, что сближение Малайзии с Россией и Китаем серьезно обеспокоило страны Запада. По его словам, особые опасения у США и других государств вызвали дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву.