Что известно о россиянах в Венесуэле: есть ли пострадавшие и погибшие

Посольство РФ в Венесуэле прокомментировало информацию о россиянах, находящихся в стране, на фоне атаки США. Что об этом известно, есть ли среди них пострадавшие и погибшие?

Что известно о россиянах в Венесуэле

Пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова заявила, что информации о пострадавших россиянах в результате американских ударов по Венесуэле не поступало. Она также отметила, что здание посольства не получило повреждений, поскольку удары не наносились по районам его расположения и прилегающим кварталам. Все сотрудники дипломатической миссии находятся в безопасности.

«Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны», — сказала Иванова.

В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что, по предварительным данным, организованных туристов из России на территории Венесуэлы сейчас нет. Отмечается, что самолет с россиянами, находившимися в стране на отдыхе до вчерашнего дня, планово вылетел в РФ.

В РСТ уточнили, что туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с властями, ориентируясь на официальные рекомендации МИД России и Минэкономразвития.

При этом, как пишет Telegram-канал SHOT, российские туристы могут находиться на острове Маргарита в Венесуэле, по территории которой 3 января США начали наносить авиаудары.

«По данным SHOT, путевки предоставлял туроператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу. Информация о немногочисленных туристах на острове Маргарита сейчас уточняется. Остальные туроператоры завершили свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря», — говорится в сообщении.

Канал также подтвердил, что в столице страны Каракасе организованных групп российских туристов уже нет.

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Социальные сети

Mash, в свою очередь, рассказал о россиянине, который оказался в Венесуэле во время американской атаки. Мужчина сообщил каналу, что проснулся от звуков ударов и сигнализаций машин. По его словам, из квартиры ему пришлось эвакуироваться в подвал. Россиянин пытается связаться с родственниками и посольством.

Что известно об атаке США на Венесуэлу

СМИ, блогеры и местные жители сообщили о серии мощнейших взрывов в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. Вслед за взрывами очевидцы услышали шум винтов низколетящих военных вертолетов.

Удары со стороны США были нанесены около 02:00 по местному времени (09:00 мск). На видео попали вспышки, вертолеты и колонны густого дыма, которые поднимаются над столицей Венесуэлы. Южная часть города частично или полностью осталась без света.

По предварительным данным, под удар могли попасть авиабаза Ла Карлота, дворец Мирафлорес, военная база Форт Тиуна и военный центр связи в Эль-Атильо. Кроме того, сообщалось об ударе по объекту на принадлежащем Венесуэле крупном острове Маргарита в Карибском море. Также мощный взрыв был отмечен в районе аэропорта Игэроте к востоку от Каракаса.

Около 10 утра появились первые сообщения о высадке наземных сил США и боевых действиях на территории Венесуэлы. Reuters писал, что в Каракасе могут действовать американские Силы специальных операций (отряд «Дельта»). Кроме того, поступили неподтвержденные сообщения, что морпехи США высадились на Карибских островах, принадлежащих Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции в Венесуэле, заявив, что она прошла «блестяще».

«Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», — сказал Трамп.

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press

