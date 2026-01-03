В Сергиевом Посаде полностью потушили горящие торговые павильоны

В подмосковном Сергиевом Посаде ликвидирован пожар в торговых павильонах на площади 3 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Инцидент произошел на рынке «Щедруха» на 1-й Рыбной улице. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается, — говорится в сообщении.

При прибытии пожарные быстро потушили огонь и не дали ему перекинуться на соседние здания. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

Ранее в Воронеже из торгового центра «Арена» эвакуировали 300 человек из-за начавшегося пожара. Огонь охватил 20 квадратных метров площади. На место происшествия прибыли 74 пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

До этого появилась информация, что погибшие в пожаре в Серове подростки незадолго до трагедии снимали видео для мессенджера Telegram. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за спора: один из юношей плеснул бензин в печь, выполняя условия пари.