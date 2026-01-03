Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 15:09

В Сергиевом Посаде полностью потушили горящие торговые павильоны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Сергиевом Посаде ликвидирован пожар в торговых павильонах на площади 3 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Инцидент произошел на рынке «Щедруха» на 1-й Рыбной улице. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается, — говорится в сообщении.

При прибытии пожарные быстро потушили огонь и не дали ему перекинуться на соседние здания. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

Ранее в Воронеже из торгового центра «Арена» эвакуировали 300 человек из-за начавшегося пожара. Огонь охватил 20 квадратных метров площади. На место происшествия прибыли 74 пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.

До этого появилась информация, что погибшие в пожаре в Серове подростки незадолго до трагедии снимали видео для мессенджера Telegram. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за спора: один из юношей плеснул бензин в печь, выполняя условия пари.

пожары
МЧС
Подмосковье
Сергиев Посад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой схеме заражения смартфонов
«Тишина»: Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы
«Бандеростан»: Медведев призвал США свергнуть «наркоманов на Банковой»
Десятки человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в российском регионе
Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде
Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас
В Европе указали на неочевидное последствие атаки США на Венесуэлу
Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России
Умер легендарный бригадир БАМа
Русофобия может лишить Эстонию важного чемпионата
Климов прокомментировал заявление Трампа о вывозе Мадуро в США
Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе
США предъявили Мадуро и его жене обвинения
Британия открестилась от операции по свержению Мадуро
Очередь машин у Крымского моста резко выросла
В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян
Дебошир на Lada пошел врукопашную на припаркованную во дворе «Газель»
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.