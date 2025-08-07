Политолог назвал страны, где могут встретиться Путин и Трамп Политолог Маркелов допустил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Кувейте

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп могут встретиться в одной из стран Ближнего Востока, в частности в Кувейте, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Маркелов. Он также допустил, что переговоры проведут в Катаре или Абу-Даби.

Трамп хочет эту встречу провести до Китая. Я думаю, это точно будет нейтральная территория, к примеру Ближний Восток. С большой вероятностью Кувейт, Катар, Абу-Даби, нейтральная арабская территория обеспечит безопасность для обоих президентов, — отметил Маркелов.

Он подчеркнул, что одной из тем предстоящих переговоров может стать вопрос воздушных ударов Украины по территории РФ. Политолог также добавил, что ВСУ проигрывают России в боях на земле.

Политолог Малек Дудаков ранее заявил, что Путин и Трамп могут достичь договоренностей по украинскому вопросу в ходе предстоящей встречи. При этом, по его мнению, она, скорее всего, будет не последней.