Политолог оценил шансы Путина и Трампа договориться по Украине Политолог Дудаков заявил, что Путин и Трамп могут прийти к консенсусу по Украине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут достичь договоренностей по украинскому вопросу, заявил в беседе с 360.ru политолог Малек Дудаков. По его мнению, у предстоящей встречи глав двух государств есть большой потенциал, однако, скорее всего, она будет не последней.

Саммит на самом высоком уровне повышает вероятность того, что и России, и Соединенным Штатам удастся прийти к каким-то договоренностям. Для администрации Трампа, я думаю, этот саммит будет попыткой в конечном счете добиться хотя бы каких-то, пусть и символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта, — высказался Дудаков.

Эксперт допустил, что в ходе диалога с Трампом Путин сделает акцент на необходимости устранения первопричин украинского конфликта. Он также не исключил возможность объявления временного прекращения огня на период переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным в ближайшее время, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора главы Белого дома с европейскими лидерами.