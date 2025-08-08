Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:36

Переговоры Трампа и Путина могут оказаться под угрозой срыва

Марков: Лондон и Киев могут устроить теракт ради срыва встречи Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Украины и Великобритании могут попытаться сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. Для этого они способны устроить теракт на украинской территории, считает эксперт.

Спецслужбы Украины и Британии убьют множество мирных граждан Украины, чтобы обвинить в этом Россию, — пояснил Марков.

Еще одним вариантом политолог назвал нападение на нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть. Он напомнил, что несколько таких атак уже произошло.

Было уже шесть подобных нападений. В этот раз, может быть, что-то существенно более масштабное сделают — не просто нападут, а потопят, и не одно судно, а сразу несколько. Сейчас наш танкерный флот стал сопровождаться российскими военными кораблями — возможно, и на наши военные корабли атаку устроят, — предположил аналитик.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Такой вариант обсуждался Москвой и Вашингтоном, утверждают его источники.

США
Дональд Трамп
РФ
Владимир Путин
Великобритания
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
