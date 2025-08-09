«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, это будет важный саммит лидеров, передает ТАСС.

Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран, — сказал представитель Кремля.

При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

Ранее Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер подчеркнул, что Рим не будет площадкой встречи президентов.