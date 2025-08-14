Сторонник Трампа пропустит саммит лидеров на Аляске Сенатор Грэм не поедет на встречу Путина и Трампа на Аляске из-за страха

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Предполагалось, что Грэм будет сопровождать Трампа на ключевом саммите, который пройдет 15 августа. Политик считается ближайшим соратником американского лидера, поэтому его присутствие на мероприятии обсуждалось в СМИ с момента согласования даты встречи двух президентов.

Однако Грэм заявил, что саммит пройдет без него. Сенатор иронично заявил, что боится российской делегации, которая якобы может «забрать его с собой».

Ранее сообщалось, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.