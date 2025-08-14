Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп может предложить Путину на саммите выгодное сотрудничество

The Telegraph: Трамп предложит Путину совместный проект по разработке редкоземов

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине на предстоящей встрече на Аляске, сообщает The Telegraph, ссылаясь на свои источники. В их число могут войти совместная разработка ресурсов и смягчение санкций.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа перед саммитом 15 августа представит ему план «экономических компромиссов». Центральным пунктом станет предложение Москве совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов.

Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности, а именно снятие запрета на экспорт запчастей и оборудования для обслуживания гражданских лайнеров. Этот шаг потенциально выгоден американской компании Boeing, чьи самолеты широко представлены в российском авиапарке.

Ранее сообщалось, что Трамп накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дал обещание главе Украины Владимиру Зеленскому. Во время онлайн-переговоров с украинским политиком лидерами европейских стран и генеральным секретарем НАТО республиканец якобы гарантировал неизменность военных поставок Киеву независимо от результатов переговоров с Москвой.

