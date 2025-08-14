Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 00:03

Трамп дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным

Axios: Трамп пообещал поставлять Украине вооружение даже после переговоров с РФ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным дал обещание главе Украины Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, во время онлайн-переговоров с украинским политиком, лидерами европейских стран и генеральным секретарем НАТО республиканец якобы гарантировал неизменность военных поставок Киеву независимо от результатов переговоров с Москвой.

Это обещание стало ответом на дипломатическое давление со стороны Киева и европейских партнеров. Трамп во время беседы стремился развеять опасения о возможном повторении сценария «Ялты-2» — решения судьбы Украины без ее участия.

Американский лидер якобы заверил участников, что поставки вооружений Украине не прекратятся ни при каких обстоятельствах, независимо от исхода переговоров с Москвой, — указано в сообщении.

Такая позиция Вашингтона призвана укрепить доверие союзников. Однако официально Белый дом данное желание не подтверждал, Трамп публично это мнение не высказывал.

Ранее папа римский Лев XIV выразил надежду, что историческая встреча президентов России и США на Аляске приведет к соглашению о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул свою неизменную позицию в пользу мира и прекращения насилия.

Дональд Трамп
обещания
переговоры
поставки
