Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины Лавров заявил об обещании США не принимать Украину в НАТО

США пообещали России не принимать Киев в НАТО и поспособствовать передаче территорий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Москва также требует «восстановления прав» УПЦ и русского языка на Украине, отметил он на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ, который транслирует «Россия 24».

Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может. И они четко сказали, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать русскими, российскими, — подчеркнул глава МИД.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США. Он подчеркнул, что российская сторона в свою очередь хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа.

Американский аналитик Стив Гилл между тем выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров России и США. Он утверждает, что ключевое значение имела встреча Путина со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.