Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске Папа Лев XIV признался, что ждет мира от саммита Путина и Трампа на Аляске

Историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске должна привести к соглашению о прекращении огня на Украине, заявил агентствуANSA папа Римский Лев XIV. Об этом он сообщил журналистам по прибытии в летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо.

Я всегда выступаю за прекращение огня и насилия, я надеюсь на соглашение. Почему война идет так долго, когда конец? — цитирует агентство слова папы.

Ранее Трамп сообщал, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с Путиным. По словам главы Белого дома, сначала он намерен провести беседу с российским президентом, затем связаться с Зеленским и лишь после этого — с европейскими лидерами.

Позже сообщалось, что западные страны выступили с инициативой организации трехстороннего саммита с участием России, США и Украины на нейтральной территории — в Европе или на Ближнем Востоке. Этот вопрос обсуждался во время видеоконференции американского лидера Дональда Трампа с главами европейских государств и президентом Украины Владимиром Зеленским.