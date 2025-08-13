Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 22:29

Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске

Папа Лев XIV признался, что ждет мира от саммита Путина и Трампа на Аляске

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске должна привести к соглашению о прекращении огня на Украине, заявил агентствуANSA папа Римский Лев XIV. Об этом он сообщил журналистам по прибытии в летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо.

Я всегда выступаю за прекращение огня и насилия, я надеюсь на соглашение. Почему война идет так долго, когда конец?цитирует агентство слова папы.

Ранее Трамп сообщал, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США изначально не планировалось. Он пояснил, что украинский лидер сможет присоединиться к переговорам только в случае успешной встречи с Путиным. По словам главы Белого дома, сначала он намерен провести беседу с российским президентом, затем связаться с Зеленским и лишь после этого — с европейскими лидерами.

Позже сообщалось, что западные страны выступили с инициативой организации трехстороннего саммита с участием России, США и Украины на нейтральной территории — в Европе или на Ближнем Востоке. Этот вопрос обсуждался во время видеоконференции американского лидера Дональда Трампа с главами европейских государств и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ватикан
Россия
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район
Овечкин символическим жестом открыл футбольный матч Кубка России
Запад предложил два места возможного саммита России, США и Украины
Взрыв на Сортировке: забытая трагедия 1988 года
Папа Лев XIV рассказал о своих ожиданиях от саммита на Аляске
Глава МИД Британии заявил на себя из-за развлечения с вице-президентом США
Минфин США сделал послабление для транзакций из России
Брюссель готовит переворот в Венгрии: помешает ли Москва свергнуть Орбана
Минэкономразвития отчиталось о росте ВВП в первом полугодии 2025 года
«Хватит»: европейский лидер призвал ЕС перестать демонизировать Путина
«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО
В Британии узнали, что США и РФ обсуждали тайную договоренность по Украине
Суд удовлетворил иск по делу о катастрофе с танкерами в Черном море
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков раскрыл число пострадавших при ударе дрона в Белгородской области
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.