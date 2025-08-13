Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:25

Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску

Трамп: участие Зеленского во встрече на Аляске не предусматривалось изначально

Учатие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США не предусматривалось изначально, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. По словам хозяина Белого дома, украинский лидер будет допущен к переговорному процессу, если встреча с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске окажется результативной. Прямую трансляцию ведет телеканал Sky News.

Нет. Это всегда рассматривалось как то, что я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню [европейским] лидерам и <…> Зеленскому. Я, вероятно, позвоню <…> Зеленскому и потом [европейским] лидерам. В таком порядке, — отметил он.

Ранее появилась информация, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречиТрампа, Путина и Зеленского. Предположительно, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

До этого стало известно, что Путин подготовил для Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. Отмечалось, что Россия сейчас находится в выгодном положении и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.

Дональд Трамп
США
Россия
Владимир Путин
Украина
Владимир Зеленский
встречи
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.