Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску Трамп: участие Зеленского во встрече на Аляске не предусматривалось изначально

Учатие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США не предусматривалось изначально, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. По словам хозяина Белого дома, украинский лидер будет допущен к переговорному процессу, если встреча с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске окажется результативной. Прямую трансляцию ведет телеканал Sky News.

Нет. Это всегда рассматривалось как то, что я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню [европейским] лидерам и <…> Зеленскому. Я, вероятно, позвоню <…> Зеленскому и потом [европейским] лидерам. В таком порядке, — отметил он.

Ранее появилась информация, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречиТрампа, Путина и Зеленского. Предположительно, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

До этого стало известно, что Путин подготовил для Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. Отмечалось, что Россия сейчас находится в выгодном положении и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.