13 августа 2025 в 18:09

На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского

CBS: США ищут место для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского, передает CBS со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

США работают над поиском места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели, — передает телеканал.

До этого стало известно, что Путин подготовил для Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. Отмечалось, что Россия сейчас находится в выгодном положении и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что даже если Киев совершит провокацию с жертвами и обвинит в ней Россию, это не сорвет встречу Путина и Трампа на Аляске. По его словам, стороны сделали большие ставки на эти переговоры и соответствующие ведомства США и России будут стремиться предотвратить любые провокации.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
