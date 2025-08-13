Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:43

Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа

Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Даже если Киев совершит провокацию с жертвами и обвинит в ней Россию, это не сорвет встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, стороны сделали большие ставки на эти переговоры, и соответствующие ведомства США и России будут стремиться предотвратить любые провокации.

Сейчас сомнений никаких нет: провокация не сорвет встречу. Наши лидеры настроены на переговоры, поскольку и Соединенные Штаты, и Россия ведут подготовку, сделали политические ставки на эти переговоры. Россию уже устроило, как сказал Ушаков, некое предложение, которое было сделано Соединенными Штатами. Я думаю, что не только российско-американская дипломатия, но и российская и американская разведки будут делать все для того, чтобы этот теракт не осуществился, — сказал Ткаченко.

Он выразил уверенность, что в случае осуществления провокации спецслужбы обеих стран — и РФ и США — будут стремиться наказать организаторов и исполнителей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

