10 августа 2025 в 01:43

«Кремль торжествует»: маневр Путина против ультиматума Трампа поразил КНР

Sohu: Путин неожиданно обошел ультиматум Трампа, согласившись на встречу

Президент России Владимир Путин подготовил для президента США Дональда Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход, передает портал Sohu. В материале говорится, что Россия сейчас находится в выгодном положении, и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.

И именно в тот момент, когда могло показаться, что Кремль торжествует, Путин предпринял неожиданную инициативу. Он принял в Кремле спецпредставителя Трампа и выразил готовность к сотрудничеству с США, — подчеркнули авторы материала.

Угрозы в адрес Китая и Индии также эффекта не возымели, обратили внимание аналитики. Обе страны подвергли США критике и заявили о неготовности сворачивать сотрудничество с Россией.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что выбор Аляски для встречи президента России Путина и главы США Трампа говорит о том, что Москве и Вашингтону не требуются посредники для переговоров. По его словам, также такой выбор объясняется тем, что в этот регион не сможет прилететь без приглашения президент Украины Владимир Зеленский.

До этого американские журналисты информировали, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.

