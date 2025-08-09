Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог назвал три причины, почему Путин и Трамп выбрали Аляску

Марков: России и США не нужны посредники, поэтому встречу организуют на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа говорит о том, что Москве и Вашингтону не требуются посредники для переговоров, заявил aif.ru российский политолог Сергей Марков. По его словам, также такой выбор объясняется тем, что в этот регион не сможет прилететь без приглашения президент Украины Владимир Зеленский.

Путин и Трамп демонстрируют двусторонность отношений. Им нет нужды в какой-то третьей стороне. <...> А еще Владимир Зеленский оказывается, как говорится, побоку. Ведь в условный Рим он мог прилететь, стоять под дверями и проситься за стол переговоров. А на Аляску ему никто прилететь не даст, — объяснил он.

Кроме того, речь идет о безопасности — ее проще организовать на достойном уровне на Аляске. Марков уточнил, что Путину «прямо угрожает государственный британо-украинский террористический альянс».

Ранее американские журналисты информировали, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.

Тем временем выяснилось, что американская сторона незадолго до встречи президента России и его коллеги из США пошла на беспрецедентные уступки. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что Вашингтон пообещал сделать визы для представителей СМИ и членов делегации за несколько дней.

