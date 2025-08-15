Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 10:59

ВСУ атаковали автомобиль со священником и его сыновьями

Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Запорожской области, они находились в автомобиле, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, при тушении пожара также пострадал автомобиль МЧС, среди личного состава раненых нет.

Ранения получил мужчина 1979 года рождения — протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает, — написал он.

Тем временем число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины, расположенным в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом была сорвана попытка украинского правительства и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.

