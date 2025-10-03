На Западе усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

Администрация Дональда Трампа, вероятно, не сможет выполнить возможное желание по передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они утверждают, что основным препятствием является назначение текущих запасов. Все имеющиеся ракеты уже зарезервированы для ВМС США и других нужд Пентагона.

Поэтому поставка именно этих ракет выглядит маловероятной, считают журналисты. При этом Вашингтон может рассмотреть вариант с передачей других видов оружия большой дальности через европейских союзников для последующей отправки в Киев.

Сейчас ВМС США располагают 8959 ракетами по цене $1,3 млн за единицу. В последние годы объём производства составлял от 55 до 90 единиц в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, Белый дом планирует закупить 57 ракет в 2026 году.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что США и Украина уже ведут активные переговоры о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «ни перед чем не остановится» и будет применять оружие, которое в итоге получит от Вашингтона, до тех пор, пока «запас не иссякнет». При этом ожидать крупных поставок дальнобойных ракет Киеву, по словам Липового, все же не стоит.