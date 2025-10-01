Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МАГАТЭ раскрыли, что удерживает Запорожскую АЭС от аварии

Гросси заявил о нестабильной ситуации на ЗАЭС в вопросе ядерной безопасности

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/Global Look Press

Ситуация на Запорожской АЭС в вопросе ядерной безопасности характеризуется как нестабильная, хотя непосредственной опасности нет, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит агентство Reuters, станция справляется только благодаря своим аварийным дизель-генераторам.

Хотя сейчас станция справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны, и пока они работают, непосредственной опасности нет, ситуация явно нестабильна с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии, — поделился Гросси.

Он добавил, что запасов топлива для атомной станции при сегодняшних условиях хватит еще на 10 дней. Катастрофы удастся избежать, если вовремя их пополнить, пояснил глава МАГАТЭ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что по меньшей мере глупо обвинять Россию в обстрелах Запорожской АЭС, которую она же и контролирует. Так он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о причастности Москвы к ударам по атомной станции. По словам Пескова, станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны Киева.

