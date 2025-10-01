В Кремле ответили Зеленскому на обвинения в обстреле ЗАЭС Песков: глупо обвинять Россию в обстрелах контролируемой ей Запорожской АЭС

По меньшей мере глупо обвинять Россию в обстрелах Запорожской АЭС, которую она же и контролирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о причастности Москвы к ударам по атомной станции, передает ТАСС.

Она под нашим контролем. Российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции. Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима. <…> По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она сама же и контролирует, — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские специалисты делают все возможное для обеспечения безопасности объекта, несмотря на регулярные обстрелы. Песков также подчеркнул, что Москва поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ и в соответствии с международными нормами информирует организацию о ситуации на станции.

Ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.