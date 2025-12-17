В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС

В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС Гросси: повреждения саркофага приведут к дальнейшему выводу ЧАЭС из эксплуатации

Повреждения саркофага могут привести к дальнейшему выводу Чернобыльской АЭС из эксплуатации, заявил РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, прежнего уровня защиты станции теперь нет, ситуация может ухудшиться.

Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет, — сказал Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановились из-за повреждения саркофага. Он отметил, что эксперты агентства в настоящее время проводят тщательную работу, оценивая характер повреждений и их возможные последствия по двум направлениям.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что радиационная авария на Украине может подвергнуть заражению территорию Европы. Он указал, что похожий сценарий наблюдался в ситуации с Чернобыльской АЭС.

В свою очередь историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина может создать грязные бомбы из отходов европейских атомных станций, хранящихся на Чернобыльской АЭС. Он добавил, что ответственность за повреждения саркофага четвертого реактора лежит на ВСУ.