12 декабря 2025 в 10:47

Названо последствие возможной радиационной аварии на Украине для Европы

Минобороны РФ: Европа может пострадать из-за радиационной аварии на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Радиационная авария на Украине может подвергнуть заражению территорию Европы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он добавил, что похожий сценарий наблюдался в ситуации с Чернобыльской АЭС.

[В случае аварии] радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров, — сказал Ртищев.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщил, что тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции может обернуться разносом радиоактивных веществ на сотни километров. Он пояснил, что сплав содержимого ядерного реактора (кориум) при контакте с водой может спровоцировать паровой взрыв.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не может обнародовать ответственных за удары по Запорожской атомной электростанции из-за отсутствия у ведомства такой возможности. Он отметил, что его часто критикуют за отсутствие соответствующих данных. При этом Гросси объяснил, что агентство по своей сути выступает структурой аудиторов и инспекторов.

