В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС

Тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции может обернуться разносом радиоактивных веществ на сотни километров, передает пресс-служба Министерства обороны России со ссылкой на материалы к брифингу генерал-майора Алексея Ртищева. По данным ведомства, бетонное дно шахты может быть проплавлено, далее следует грунт, на котором находится энергоблок.

При наихудшем сценарии контакт кориума с водой может привести к паровому взрыву, который приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров, — сказано в документе.

По данным ведомства, политика западных стран в области биологической безопасности, расширение военно-биологических программ Североатлантического альянса несут дополнительные угрозы режиму нераспространения биологического оружия. Речь идет об агрессивном курсе, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не может обнародовать ответственных за удары по Запорожской атомной электростанции из-за отсутствия у ведомства соответствующей возможности. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, обе стороны подвергают его критике за отсутствие этих данных. При этом Международное агентство по атомной энергии по своей сути выступает лишь структурой аудиторов и инспекторов, объяснил Гросси.