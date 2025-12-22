Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:50

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Пухов. По его словам, под удар попала ключевая подстанция «Луч».

Вооруженные формирования Украины ведут обстрел объектов критической инфраструктуры города. Под прицелом находится подстанция «Луч» — ключевой объект системы жизнеобеспечения, — написал Пухов.

Было предпринято несколько попыток ударов по Энергодару с помощью дронов и артиллерии. Высокая угроза повторных ударов сохраняется, отметил Пухов.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук предупредил, что постоянные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле и на Фукусиме. По его словам, речь идет о худшем сценарии из возможных.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что за ночь в районе Запорожской атомной электростанции было зафиксировано около 10 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что радиационная обстановка на объекте остается стабильной и полностью контролируемой. Обстрелы происходили вблизи береговой линии и в районе города Энергодара. Несмотря на сложные условия, персонал станции продолжает демонстрировать высокую стойкость, отметил Лихачев.

