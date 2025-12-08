Глава Росатома раскрыл, сколько обстрелов зафиксировали вблизи ЗАЭС за ночь Лихачев: в районе Запорожской АЭС за ночь зафиксировали около 10 обстрелов

За прошедшую ночь в районе Запорожской атомной электростанции было зафиксировано около 10 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в беседе с ТАСС. При этом он подчеркнул, что радиационная обстановка на объекте остается стабильной и полностью контролируемой.

Только за прошедшую ночь было зафиксировано около 10 обстрелов — как из ствольной артиллерии, минометов, так и атаки дронов, — сказал Лихачев.

По его словам, обстрелы происходили вблизи береговой линии и в районе города Энергодар. Несмотря на сложные условия, персонал станции продолжает демонстрировать высокую стойкость, отметил он. На объекте в настоящее время работает очередная инспекционная миссия МАГАТЭ.

Глава Росатома выразил уверенность в том, что коллектив выстоит в этой ситуации. В дальнейшем, по его мнению, возможно будет перейти к восстановлению и развитию станции.

Ранее Лихачев сообщил, что Россия готова к международному сотрудничеству в области использования электроэнергии Запорожской АЭС. По его утверждению, правительство страны рассматривает возможность взаимодействия с мировым сообществом также и по вопросам энергии с Украины.